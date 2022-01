Cotidiano Ocupação de UTIs adulto para tratamento da covid no DF se mantém em 100%

A taxa de ocupação de leitos de UTIs adulto para tratamento da covid-19 na rede pública do Distrito Federal se mantém em 100%, de acordo com o painel de monitoramento da doença, o InfoSaúde, atualizado às 8h25 desta quarta-feira, 26. O índice total de ocupação, somados leitos adultos, pediátricos e neonatal é de 98,44%.

Como mostrou o Broadcast, nesta terça-feira, 25,90% das internações, de acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, eram de pessoas não imunizadas ou com o ciclo vacinal incompleto.

Já na rede privada, a taxa de ocupação de leitos está próximo de 60%. São 72 ocupados e 51 vagos, o que resulta num índice de 58,68%, de acordo com o painel de monitoramento.