Cotidiano Obra do ‘Tatuzão’ na Linha 6 causa interdição de via

As obras da Linha 6-Laranja do Metrô provocaram a interdição de um trecho da Avenida Miguel Conejo, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, além de uma loja do McDonald’s, uma unidade da Drogaria São Paulo e um posto de atendimento da Defensoria Pública do Estado. Há risco de abalos. Na mesma região, outros prédios já estavam interditados desde janeiro, incluindo uma creche da Prefeitura.

A concessionária responsável pela obra, a Linha Uni, informou que precisou interditar a avenida na altura do número 850 no sábado, 24, “de forma preventiva, em decorrência das atividades de escavação com a tuneladora norte”. O equipamento, conhecido como “Tatuzão”, é responsável pela escavação, a 38 metros de profundidade, do túnel da Linha 6-laranja.

A escavação teve de ser suspensa porque havia o risco de atingir um lençol freático. “Trata-se de uma ação normal, parte das medidas de controle que a equipe técnica da obra desenvolve ao longo de todo o traçado”, afirmou a concessionária. A Prefeitura fez desvios de trânsito e informou que está monitorando a situação.