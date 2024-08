O que é H1N1 e como evolui para broncopneumonia, causa da morte de Silvio Santos?

O apresentador Sílvio Santos, de 93 anos, morreu no fim da madrugada deste sábado, 17, às 4h50, no Hospital Israelita Albert Einstein, onde estava internado há dezessete dias. Comunicado assinado por quatro médicos do hospital e divulgado pouco antes das 11h informou que Senor Abravanel morreu em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza A (H1N1).

Em julho, o apresentador já havia sido internado no hospital por quatro dias, após ser diagnosticado com gripe H1N1. No dia primeiro de agosto ele retornou ao hospital já apresentando complicações decorrentes da gripe.

Após uma infecção viral pelo H1N1 o paciente tende a ficar mais suscetível a uma infecção pulmonar bacteriana, desenvolvendo uma pneumonia. No caso da broncopneumonia, um subtipo da infecção, se estabelece uma inflamação nos alvéolos, estruturas pulmonares responsáveis pela troca de oxigênio com o sangue.

O que é a influenza H1N1

A influenza A (H1N1) é um subtipo do influenzavírus A e a causa mais comum de gripe em seres humanos. Por diferentes mutações, esse subtipo deu origem às mais diversas cepas, entre elas algumas mais virulentas, como a que provocou a epidemia de gripe espanhola em 1918. O H1N1 costuma estar por trás da maioria das internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no País.

Os principais sintomas da influenza A são febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, diarreia, vômito, fadiga, rouquidão, entre outros.

A evolução da doença varia muito de acordo com o perfil do paciente. Pessoas com doenças crônicas, idosos e crianças menores de 2 anos são os mais vulneráveis e sujeitos a complicações, como a pneumonia.

A vacinação é uma das principais medidas de prevenção da gripe. Como o vírus influenza é altamente mutável, a vacina é atualizada anualmente para que possa proteger contra os três subtipos do micro-organismo que mais circularam durante o último ano, incluindo a cepa mais recente do H1N1.

Por isso, é importante se imunizar anualmente. O SUS disponibiliza a vacina gratuitamente para os grupos prioritários. Quando sobram vacinas, como foi neste ano, a campanha é aberta para toda a população. Para se vacinar, basta procurar a Unidade Básica de Saúde mais perto da sua casa

Outras medidas de prevenção são: lavar as mãos regularmente com água e sabão ou álcool em gel; evitar tocar os olhos, o nariz e a boca; cobrir o nariz e a boca ao espirrar e evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos e garrafas. Outra medida importante é manter os ambientes ventilados e evitar o contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe.

Se a gripe for diagnosticada cedo, remédios antivirais podem ser administrados para o tratamento. Outras recomendações incluem ingerir muito líquido e se manter em isolamento para evitar a transmissão do vírus. Já a pneumonia bacteriana pode ser tratada com antibióticos.

O curto comunicado médico divulgado pelo Albert Einstein sobre Silvio Santos na manhã deste sábado foi assinado por quatro médicos: o geriatra Gabriel Truppel Constantino, o geriatra Victor José Dornelas Melo, o cirurgião José Curado, e o diretor médico do hospital, Miguel Cendrorogio Neto.