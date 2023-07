Novo leilão da Receita Federal tem bonecos de super-heróis, harpa e parapentes

Propostas serão recebidas até 20h do dia 7 de agosto; serão 91 lotes e leilão será feito no site da Receita Federal

A Receita Federal irá realizar mais um leilão com mercadorias apreendidas ou abandonadas no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Os lotes incluem bonecos colecionáveis dos super-heróis Hulk e Homem de Ferro. Também estão disponíveis itens como harpa, parapentes, óculos de realidade virtual, guitarra, notebooks, bicicletas, câmeras fotográficas e roupas, entre outros.

Bonecos colecionáveis estão no leilão – Foto: Receita Federal / Divulgação

O leilão, que ocorrerá no dia 8 de agosto, vai contar com 91 lotes no total, sendo 49 abertos para participação de pessoas físicas, 31 para pessoas jurídicas e 11 de resíduos. O leilão acontecerá de forma eletrônica, no site da Receita Federal.

A visitação para pessoas físicas ocorrerá nos dias 31 de julho e 4 de agosto. Já para pessoas jurídicas ocorrerá nos dias 1, 2 e 3 de agosto. O horário para a visitação será das 9h às 11h e das 13h30 às 16h, no Setor de Perdimento, localizado ao lado do Terminal 1 do Aeroporto de Cumbica.

O edital, a relação das mercadorias e demais informações relativas ao leilão podem ser consultados através do site da Receita Federal.