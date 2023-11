Novo ciclone deve causar temporais na Região Sul durante o feriado; veja previsão

Um novo ciclone extratropical estará formado, com seu centro de atuação na costa do Rio Grande do Sul, na sexta-feira, dia 3. Conforme o alerta da Climatempo, a previsão indica o início do processo no feriado de Finados desta quinta-feira, 2. Em São Paulo, o tempo deve se manter chuvoso, com a máxima atingindo 30ºC apenas na sexta-feira, 3, de acordo com a Meteoblue.

Desde setembro, fortes chuvas têm atingido com muita frequência na região Sul do Brasil e provocado mortes e grandes estragos em diversos municípios. Outubro também finalizou o mês com chuva acima da média.

“É importante ressaltar que os ciclones observados no último mês tiveram formação oceânica, enquanto esse, tem seu processo inicial no continente e atuação costeira após sua completa formação. O que o torna bastante perigoso”, afirma a empresa brasileira de meteorologia. Há previsão de fortes temporais ao longo do feriado.

Entre quinta e sexta-feira, a situação é de perigo para tempo severo, segundo a empresa brasileira de meteorologia, especialmente para o centro-norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no interior do Paraná.

Há condições de chuva intensa e volumosa, alta incidência de descargas atmosféricas e granizo de grande porte. Além disso, toda a região pode enfrentar ventania, tanto em razão dos temporais como também pela atuação e proximidade do ciclone extratropical”, disse a Climatempo. No litoral gaúcho, o vento será persistente e intenso de quinta-feira até a madrugada de sábado, 4. As rajadas de vento podem atingir até 100 km/h.

São Paulo

Em São Paulo, o mês de novembro se inicia com cenário chuvoso. Nesta quarta-feira, 1º, a capital paulista amanheceu com céu encoberto. Há expectativa de chuva fraca, mas sem temporais, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. O feriado de Finados na quinta-feira será marcado por muitas nuvens, pequenas aberturas de sol e temperatura amena na capital paulista.

Segundo a Climatempo, a previsão indica ainda que o sol aparecerá em boa parte do Estado, mas haverá pancadas de chuva acompanhadas por raios na faixa central e oeste. Na capital paulista, a expectativa de chuva deve permanecer pelo menos até sexta-feira.

Conforme a Meteoblue, a máxima deve chegar aos 30 ºC na sexta-feira, nos outros dias, porém, deve se manter na casa dos 20º C.

Confira a previsão:

– Quarta-feira: entre 17 ºC e 21 ºC;

– Quinta-feira: entre 17 ºC e 23 ºC;

– Sexta-feira: entre 18 ºC e 30 ºC;

– Sábado: entre 15 ºC e 24 ºC;

– Domingo: entre 14 ºC e 21 ºC.