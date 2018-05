Nove adolescentes morrem em incêndio em centro de internação em Goiás

Nove adolescentes morreram e um ficou gravemente ferido na manhã desta sexta-feira, 25, em um incêndio no Centro De Internação Provisória para menores que fica dentro do 7º Batalhão da Polícia Militar, no Jardim Europa, em Goiânia. A unidade, no entanto, está sob responsabilidade da Secretaria Cidadã, do Governo de Goiás.

De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, as causas do incêndio estão sendo apuradas em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Ainda segundo secretaria, os nomes das vítimas estão sendo levantados e serão divulgados ainda na tarde desta sexta-feira, 25.

O fogo começou em uma cela da Ala A da unidade e teria sido ateado em um colchão pelos próprios dez internos que ocupavam o recinto. Três chegaram a sair, mas apenas um sobreviveu. Ferido, ele foi levado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).