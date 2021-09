Novavax começa ensaio de combinação entre vacinas contra covid e gripe sazonal

A Novavax informou em comunicado que começou ensaio clínico de fases 1 e 2 para avaliar a segurança e a capacidade de provocar resposta imune de uma combinação de vacinas contra a covid-19 e a influenza (gripe) sazonal da empresa. A companhia norte-americana diz que os dois imunizantes já mostraram resultados fortes sozinhas, em testes de fase 3.

A empresa nota que, caso tenha sucesso, isso poderá melhorar a eficácia para o sistema de saúde, com altos níveis de proteção contra os dois tipos de vírus.

O teste ocorrerá na Austrália, com resultados previstos para o primeiro semestre de 2022, diz a empresa.

Em teste de fase 3, com quase 30 mil adultos nos EUA e no México, a vacina da empresa contra a covid-19 demonstrou 100% de proteção contra casos moderados e graves da doença, com 90,4% de eficácia geral, diz ela na nota.