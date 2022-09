Nova frente fria em SP: depois de temperatura de 30ºC, volta a esfriar no domingo

Depois de temperaturas elevadas registradas desde quinta-feira, 8, em São Paulo, a expectativa da Climatempo é de que este sábado, 10, volte a registrar temperaturas baixas. A tendência é de que o domingo, 11, permaneça com céu nublado e períodos de garoa novamente, situação semelhante ao domingo passado, 4.

A semana começou com temperaturas instáveis e, na quinta, o sol voltou a predominar. Nesta sexta-feira, a previsão é de mais um dia quente, com mínima de 18ºC e máxima de 32°C na capital paulista. As temperaturas ficam ainda mais elevadas no interior paulista, com termômetros na casa dos 37ºC em cidades do oeste e noroeste paulista e até mesmo no litoral. O calor será intenso por todo Estado e sem previsão para chuva.

Com a chegada de uma nova frente fria, os ventos se intensificam já durante o sábado e pancadas de chuva são previstas entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. No sábado, a temperatura em São Paulo fica entre 15ºC e 29ºC. Já no domingo, os termômetros voltam a cair, ficando entre 13ºC e 19ºC. A expectativa é de que o calor volte novamente a partir de terça-feira, quando a máxima será de 27º.

Essa mudança no tempo já será vista nesta sexta-feira no Sul do Brasil. De acordo com a Climatempo, a semana termina com a formação de uma frente fria que rapidamente passa sobre a região Sul e, junto desta frente fria, um ciclone extratropical, que provocará o aumento das rajadas de vento no litoral do Sul e do Sudeste do Brasil.

Há risco de temporais isolados, rajadas de vento e eventual queda de granizo no Rio Grande do Sul já a partir desta sexta-feira. Até a próxima terça-feira, 13, os termômetros oscilam entre 5ºC e 18ºC no território gaúcho.

“No sábado, essa frente fria vai se afastar já em direção ao Sudeste do Brasil e espalhar nuvens carregadas do norte de Santa Catarina e do Paraná que chegam durante a noite em São Paulo e no Rio de Janeiro”, disse a Climatempo. Com a frente fria mais costeira, as rajadas de vento ganham intensidade no litoral do Sul e do Sudeste, podendo chegar até 80 km/h no litoral de São Paulo.

No Rio de Janeiro, a temperatura entre sexta e sábado deve ficar entre 17ºC e 35ºC. Já no domingo, a máxima não passa de 22ºC. Já em Belo Horizonte e em Vitória, não há expectativa de mudança de tempo, conforme a Climatempo. A máxima deve permanecer na casa dos 32ºC.

A tendência de máxima acima dos 30ºC também predomina nos Estados do Centro-Oeste. No Norte do País, há possibilidade de pancadas de chuva em algumas localidades, com calor dominante sobre as capitais. Em Palmas, os termômetros devem registrar máxima de 41ºC entre domingo e terça. No Nordeste, a expectativa é de tempo seco e quente nas capitais, com máxima na casa dos 30ºC.