No Rio, três passageiros ficam feridos após material explosivo jogado em ônibus

Três passageiros de um ônibus coletivo ficaram feridos após ataque a um veículo na Avenida Brasil, na altura de Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite da quarta-feira, 27. No local, os policiais encontraram um ônibus com as janelas quebradas e três passageiros feridos, segundo informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio.

Conforme a PM, uma equipe do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foi acionada para coibir uma ação de criminosos. De acordo com o comando da unidade, o grupo tentava atear fogo em um coletivo, que circulava na pista sentido zona oeste da referida via expressa, na altura da comunidade Joana D’Arc.

“Informações preliminares apontam que os criminosos arremessaram um artefato explosivo de fabricação caseira no interior do veículo”, afirma a polícia.

Nas redes sociais, vídeos circulam com imagens de pessoas feridas e caídas no automóvel, que aparenta também ter ficado destruído.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O policiamento permanece reforçado na região. A ocorrência foi encaminhada para a 39ª DP (Pavuna). Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.