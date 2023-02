Cotidiano No Rio, mais de 450 motoristas são multados no 1º dia do carnaval

A Prefeitura do Rio informou que 462 multas de trânsito foram aplicadas nesta sexta-feira, 17, no primeiro dia de desfiles das escolas de samba da Série Ouro, no sambódromo da Marquês de Sapucaí, e alguns blocos de rua. Ao todo, 46 veículos foram rebocados. A sexta de carnaval na capital Rio transcorreu com relativa tranquilidade segundo a prefeitura. Guardas municipais fizeram quatro intervenções devido a confusões em blocos: dois auxílios a vítimas de mal súbito, um bloco que não terminou no tempo previsto e uma prisão por furto.

Um colombiano de 31 anos foi preso por ter roubado o celular de uma foliã durante o desfile do tradicional bloco das Carmelitas, em Santa Teresa, na área central da cidade. O acusado atuava com um comparsa que fugiu com o aparelho. Ele foi detido e conduzido para a 5ª Delegacia de Polícia, no centro, onde o caso foi registrado.

As operações de ordem pública também envolveram ações de fiscalização de ambulantes. Os agentes aplicaram 61 multas e apreenderam 1.406 produtos irregulares, como bebidas em garrafa de vidro, informou a prefeitura. Ao todo, 498 ambulantes irregulares foram removidos das ruas do Rio.