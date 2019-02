No Paraná, PF coloca fogo em três toneladas de cocaína e haxixe

Foto: Reprodução - Polícia Federal.JPG

A Polícia Federal (PF) incinerou, na manhã de hoje (8), aproximadamente 3 toneladas de drogas apreendidas em Curitiba e Paranaguá, no Paraná. Segundo a assessoria de imprensa da corporação, foram submetidos ao processo de queima cerca de 2,87 toneladas de cocaína e 42 quilos de haxixe, droga derivada, como a maconha, da planta Cannabis sativa.

Em nota, a PF explica que o volume foi, em sua maioria, apreendido no ano passado. A incineração, acompanhada por autoridades federais e estaduais, foi feita em fornos de grande porte, adequados para esse tipo de operação, em dois locais na região metropolitana de Curitiba.

De acordo com levantamento da Secretaria de Segurança do Paraná, somente na capital paranaense foram registradas, de janeiro a setembro de 2018, 1.178 ocorrências envolvendo narcotráfico. Nos primeiros nove meses do ano anterior, o total era de 940.

Na lista dos 23 municípios paranaenses que mais concentram casos de tráfico de entorpecentes, Paranaguá aparece em terceiro lugar, com 427 ocorrências em 2018 e 339 em 2017. De 2016 para 2017, constatou-se um crescimento de 25,96% no total de casos de tráfico de drogas.