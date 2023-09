Nível do Guaíba sobe em Porto Alegre, água atinge áreas de lazer e RS fica em alerta

O nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, tem subido rapidamente nas últimas 24 horas e preocupa as autoridades locais, meteorologistas e moradores. No início da manhã desta quarta-feira, 27, a régua do Cais Mauá, no centro da cidade, marcava 2,94 metros, ou seja, faltando apenas 6 cm para atingir a marca de 3 metros, necessária para invadir toda a área do cais.

Na orla do Guaíba, próximo a Usina do Gasômetro, onde são realizadas as caminhadas, as águas do lago já invadiram o primeiro trecho do calçamento e os deques de contemplação da natureza também foram inundados. Em Ipanema, bairro nobre na zona sul de Porto Alegre, as águas já chegam nas calçadas.

A Defesa Civil do Estado gaúcho emitiu um alerta na manhã desta quarta-feira, válido para as próximas 24 horas, dizendo que o Lago Guaíba atingirá o nível de inundação nas próximas horas.

A MetSul Meteorologia também não descarta o alagamento na região. Na segunda-feira, 25, a prefeitura de Porto Alegre fechou seis comportas entre as avenidas Mauá e Castello Branco para evitar as inundações. As barreiras foram reforçadas com sacos de areia. Já as duas últimas comportas do Lago Guaíba, no Cais Mauá, foram fechadas ainda na noite desta terça-feira, 26.