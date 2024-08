Neuralink: Segunda cirurgia de implante de chip cerebral 'correu bem', diz empresa - O Liberal

A Neuralink, empresa de Elon Musk especializada na implantação de chips cerebrais, afirmou nesta semana que a cirurgia do segundo implante do seu dispositivo em um humano “correu bem”. De acordo com a companhia, o paciente agora é capaz de jogar videogames como Counter-Strike 2.

Uma das preocupações para o implante está ligada a uma falha que ocorreu no primeiro paciente a passar pela cirurgia, Noland Arbaugh. Após sofrer um acidente de mergulho, Arbaugh ficou tetraplégico.

Após a cirurgia, alguns vídeos foram publicados mostrando Arbaugh controlando um cursor e até mesmo jogando xadrez em uma tela. No entanto, certo tempo depois da realização do experimento, grande parte dos fios que ligavam o implante ao seu cérebro se soltaram.

Em uma publicação, a Neuralink afirmou que, para evitar a retração dos fios, desta vez, diversos fatores mitigantes foram implementados. Entre eles, está a redução do espaço entre o implante e a superfície do cérebro.

O post revela o primeiro nome do segundo paciente, Alex, e informa que ele era um técnico automotivo e sofreu uma lesão na medula espinhal. Agora, Alex consegue usar o computador para ganhar mais liberdade e utilizar softwares de design de objetos em 3D, conforme aponta a Neuralink.

Ainda, de acordo com a empresa, no futuro, o dispositivo responsável pela interface com o cérebro, chamado de Link, será capaz de captar múltiplas tentativas de movimento simultâneas e reconhecer a intenção de escrever à mão.

“Essas capacidades não só ajudariam a restaurar a autonomia digital para aqueles que são incapazes de usar seus membros, mas também restaurar a habilidade de comunicar para aqueles que são incapazes de falar, como pessoas com problemas neurológicos”, declara a companhia de Elon Musk.

O bilionário já chegou a afirmar que os implantes da Neuralink poderão, eventualmente, ajudar a aprimorar habilidades de pessoas saudáveis. As expectativas de Musk são de que a empresa implante mais diversos pacientes com lesões até o final do ano.