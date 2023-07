Nasa perde contato com estação espacial pela 1ª vez e precisa de ajuda da Rússia

Um problema de queda de energia em instalações da Nasa, a agência espacial americana, no Texas, fez com que o controle da missão não conseguisse enviar comandos para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) e falar com os sete astronautas em órbita. O problema ocorreu na terça-feira, 25, enquanto melhorias estavam sendo realizadas no prédio do Houston Johnson Space Center.

O gerente do programa da estação espacial, Joel Montalbano, disse que nem os astronautas nem a estação ficaram em perigo, e que os sistemas de controle de backup assumiram o controle em 90 minutos. A tripulação foi notificada do problema por meio de sistemas de comunicação russos, 20 minutos após a interrupção.

Foi a primeira vez que a Nasa precisou ativar esses sistemas de backup para assumir o controle, de acordo com Montalbano.

A Nasa mantém um centro de controle reserva a quilômetros de Houston, que é acionado no caso de um furacão ou outro desastre exigir evacuações. No caso de terça-feira, contudo, os controladores de voo permaneceram com o controle da missão, uma vez que as luzes e o ar-condicionado continuaram funcionando.

Além da agência americana e dos russos, a EEI é operada atualmente por órgãos da Europa, Japão e Canadá. Com informações da Associated Press.