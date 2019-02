Nas redes sociais, Mourão lamenta incêndio e mortes no CT do Flamengo

Torcedor do Flamengo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, lamentou o incêndio no Centro de Treinamento George Helal, mais conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Dez pessoas morreram e três estão feridas. General da reserva, Mourão pediu um “toque de silêncio” pela tragédia.

“#ForçaFlamengo Profundamente triste nesta manhã com a tragédia no CT do #Flamengo. Como torcedor e esportista solidarizo-me com as famílias, o Clube e a Nação Rubro-Negra. Deus conforte a todos. Toque de silêncio”, escreveu o vice-presidente em seu perfil no Twitter.

Mourão está no Rio de Janeiro nesta sexta-feira para cumprir agenda. Entre os compromissos está um encontro com a diretoria do Conselho Empresarial Brasil-China e o presidente da FGV, Carlos Simonsen Leal.