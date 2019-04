Nas embalagens de camisas sociais, cinco quilos de cocaína em pó

A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, prendeu um homem de 23 anos tentando embarcar para a Espanha com mais de cinco quilos de cocaína escondida dentro de 23 camisas sociais.

Os agentes federais abordaram o passageiro para entrevista na fila do check-in de voo com destino a Barcelona. A prisão ocorreu no sábado, 13.

Segundo a PF, o homem “ficou muito nervoso com a abordagem e não soube explicar com clareza os reais motivos de sua viagem ao exterior”.

O passageiro foi conduzido a uma sala reservada para passar por revista. Dentro das embalagens das 23 camisas sociais os policiais encontraram mais de cinco quilos de cocaína em pó.

O suspeito foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas e será conduzido ao presídio estadual onde permanecerá à disposição da Justiça.