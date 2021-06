Não existe risco iminente de ruptura da barragem de Xingu, afirma Vale

A Vale esclarece, com relação a notícias veiculadas na imprensa, que não existe risco iminente de ruptura da barragem de Xingu e que não houve alteração nas condições ou nível de segurança da barragem, que permanece em nível 2. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que a barragem Xingu é monitorada e inspecionada continuamente por equipe técnica especializada e está incluída no plano de descaracterização de barragens da companhia.

“A Zona de Autossalvamento (ZAS) da Barragem Xingu permanece evacuada. Não obstante, em conformidade com o termo de interdição da Superintendência Regional do Trabalho (SRT), a Vale suspendeu o acesso de trabalhadores e a circulação de veículos na zona da inundação da barragem Xingu, sendo permitidos apenas acessos imprescindíveis para estabilização da estrutura, com rigoroso protocolo de segurança”, diz a mineradora.

A Vale destaca ainda que, em colaboração com a SRT, está adotando medidas para continuar a garantir a segurança dos trabalhadores, de modo a permitir a retomada das atividades.