Não é momento de flexibilizar medidas protetivas contra covid-19, diz Opas

Diante do salto de casos de covid-19 nas Américas, a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne, reforçou nesta quarta-feira, 31, que ainda não é o momento de flexibilizar medidas protetivas que visam conter a pandemia. O Brasil lidera o número de casos e óbitos pela doença em toda a região. Ainda assim, o presidente Jair Bolsonaro tem criticado medidas de isolamento social, impostas por governadores do País e defendidas pela Opas e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como única forma de conter a disseminação do novo coronavírus. Carissa Etienne ainda reiterou que remédios como a ivermectina não agem como “tratamento precoce” contra a covid-19.