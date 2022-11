Na COP-27, Ursula von der Leyen defende parcerias com sul global

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen defendeu que países do norte global, com alta capacidade de mobilização de capital, e do sul global, abundantes em recursos naturais, formem parcerias para acelerar a transição energética para fontes renováveis, durante discurso na COP-27, que acontece em Sharm el-Sheikh, no Egito.

“Aqui, o sul global tem os recursos em abundância, então vamos nos juntar! É por isso que nós (a União Europeia) assinamos novas parcerias de hidrogênio com Egito, Namíbia e Casaquistão. É por isso que apoiamos parceiros como Vietnã e África do Sul para descarbonizarem suas economias. Precisamos atingir os objetivos do Acordo de Paris, e a Europa está no caminho”, disse a presidente da Comissão Europeia, braço executivo da UE.

Ela ainda instou os países que mais emitem carbono no mundo a elevarem suas “ambições climáticas”, e pediu que outras nações do norte global aumentem o nível de financiamento aos países emergentes e em desenvolvimento. “A UE está entregando sua parcela justa da promessa de US$ 100 bilhões. Pelo segundo ano seguido excedemos a quantia de 23 bilhões de euros, apesar da pandemia de covid-19 e a guerra na Ucrânia”, argumentou von der Leyen.

A autoridade ainda destacou que a transição para fontes renováveis é um investimento na segurança energética do continente europeu, após o corte nas entregas de gás natural da Rússia jogarem a região em uma crise econômica. “Cada quilowatt-hora de fonte renovável não é bom apenas para o clima, mas para independência e segurança energética” da UE, defendeu.