Multas de trânsito emitidas pelo DER terão 40% de desconto em SP; veja quem tem direito

Começa a valer nesta segunda-feira, 22, o sistema que possibilita ao motorista pagar com 40% de desconto as multas de trânsito emitidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do governo de São Paulo. A medida que permite a redução do valor é possível porque o órgão aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

DER oferece desconto em multas – Foto: DER / Divulgação

“A medida segue diretriz do governo de São Paulo de digitalização dos processos para atender com mais agilidade às demandas da população”, afirma em comunicado.

Como ter direito ao benefício

Para ter direito à redução de 40% no valor da multa, o motorista deve abrir mão do pedido de recurso contra a infração cometida na rodovia estadual.

Também é necessário baixar no celular o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito para obter o desconto ou ainda fazer a solicitação pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito.

Para a implantação do novo sistema, de acordo com o DER, foram investidos mais de R$ 9 milhões, além de providências em conjunto com a Empresa de Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo (Prodesp) e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

“O DER ainda terá a vantagem de economia nos gastos com emissão das notificações, além de evitar despesas com as análises dos recursos”, disse ainda. Segundo o órgão, o SNE não liberou nenhum desconto para embarcador e transportador de cargas.