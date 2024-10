Cotidiano Mulher sofre assalto e morre baleada no Ipiranga após PM de folga intervir

Uma mulher de 33 anos morreu no domingo, 6, depois de ser baleada durante um assalto provocado por dois homens, de 20 e 22 anos, em um posto de combustível do bairro Ipiranga, na zona sul de São Paulo. A dupla de assaltantes abordou a mulher no posto e roubou a sua moto. Um policial de folga, ao presenciar a cena, resolveu intervir. A vítima acabou sendo atingida, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

“Policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram um PM de folga que havia reagido à ação criminosa. O policial interveio após os criminosos dispararem. Uma mulher de 33 anos foi atingida e socorrida, mas não resistiu aos ferimentos”, informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), em nota.

A identidade dos envolvidos não foi informada.

Os dois suspeitos também ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. Segundo a SSP-SP, a dupla foi localizada em um hospital e foi presa em flagrante. Um dos rapazes segue internado.

Em nota, a pasta informa que a autoridade policial do 26º DP (Sacomã) requisitou exames periciais e registrou o caso como roubo de veículo, apreensão e entrega de objeto, morte suspeita e legítima defesa. “A Polícia Militar acompanha as investigações”, afirmou a SSP.

A reportagem procurou a Polícia Militar e a Ouvidoria da Polícia, mas não teve retorno até a publicação do texto.