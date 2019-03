Mulher morre carbonizada em acidente na Rodovia Presidente Dutra

Foto: PRF - Divulgação

Uma mulher morreu carbonizada em um acidente entre carro e caminhão no km 227 da Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 28.

Outros dois homens que estavam no veículo ficaram feridos. Um deles, com 80% do corpo queimado, foi encaminhado ao Pronto Socorro do Tatuapé. O outro, com ferimentos leves, foi levado para o Hospital Geral de Guarulhos.

O acidente aconteceu por volta das 3h30, perto do acesso da Rodovia Presidente Dutra para a Fernão Dias. O veículo de passeio, que era conduzido pela mulher que morreu queimada, pegou fogo após colidir com a carreta. O motorista do caminhão não ficou ferido.

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros prestaram socorro e atuaram no combate às chamas. Não foram divulgadas as identidades das vítimas.