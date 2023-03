Mulher morre afogada durante temporal em SP; todas as regiões têm alagamentos

Uma pessoa morreu afogada após a forte chuva que caiu na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 13. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima é uma mulher e seu corpo foi localizado na Ponte Estaiadinha, na junção dos rios Tietê e Tamanduateí. O temporal na capital causou alagamentos e alerta em todas as regiões, o que fez com que a Prefeitura suspendesse o rodízio de veículos.

A equipe de resgate foi acionada por volta das 16h para uma ocorrência de afogamento na Ponta da Vila Maria, na zona norte da cidade. Por volta das 18h, a corporação informou que o corpo da mulher havia sido encontrado.

No período da tarde, toda a capital estava em estado de atenção para alagamentos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. Às 17h20, o órgão suspendeu o estado de alerta em algumas subprefeituras da cidade, mas manteve o de atenção em todas as regiões do município.

Até 17h, o CGE computava 34 pontos de alagamento na cidade, sendo 13 transitáveis e 21 intransitáveis. Em duas subprefeituras, o estado era considerado de alerta no horário: Vila Prudente e Itaquera, na zona leste. Na Vila Prudente, o transbordamento do Córrego Mooca demandava cuidados. Em Itaquera, havia uma iminência de transbordamento do Rio Verde.

“Áreas de instabilidade vindas do interior continuam atuando na cidade. Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva entre fraca a moderada na Mooca, Vila Prudente, Aricanduva/Formosa, na zona leste e no Ipiranga, zona sudeste. No restante da cidade apenas chuva fraca e garoa”, detalhou o órgão municipal.

Pelas redes sociais, usuários registraram alagamento na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na Vila Prudente. No vídeo divulgado, é possível perceber que a água cobre as rodas de um veículo que tenta passar pela via.

O CGE acrescentou que, de acordo com imagens do radar meteorológico, havia no fim da tarde uma chuva forte em Pirapora do Bom Jesus e Santana do Parnaíba com deslocamento para a capital paulista, “que deve atingir inicialmente as zonas norte e leste”.

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar informou, por meio de um balanço divulgado às 17h, que a cidade já tinha registrado 56 pontos de alagamentos ou enchentes, 21 quedas de árvores e um desabamento de muro.

A queda do muro aconteceu na Rua Aristides Vicenzo Fabrini, no bairro Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. Uma equipe da corporação esteve no local e não havia até o início da noite informação de vítimas na ocorrência.

Na semana passada, uma forte chuva deixou uma idosa morta em Moema, na zona sul da capital. O carro em que a vítima estava acabou submerso em razão de uma enxurrada que atingiu ruas do bairro. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), visitou a região no sábado passado e declarou que o escoamento de água na via foi prejudicado por um bloqueio irregular feito em uma viela sanitária por um condomínio.

Orientações do CGE para períodos de chuva na cidade

Evite transitar em ruas alagadas;

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.