Mulher é libertada de cativeiro após ser sequestrada na zona sul de São Paulo

Uma mulher de 40 anos foi libertada pela Polícia Militar de um cativeiro na zona sul de São Paulo na última quarta-feira, 23, depois de ter sido sequestrada por dois criminosos enquanto buscava um veículo em uma locadora.

Segundo a vítima relatou à polícia, ela foi abordada por volta das 21h30 pelos homens, que estavam armados e a obrigaram a entrar no carro, e depois seguiram para o cativeiro em uma comunidade próxima, no bairro do Morumbi.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), ela foi deixada no local e o grupo saiu para fazer compras e outras transações bancárias com os cartões e celular da vítima.

Policiais militares da Rota foram acionados depois de uma denúncia e conseguiram encontrar a mulher na mesma noite. Ela foi libertada e o local foi preservado para a perícia.

Ainda segundo a SSP, ninguém foi preso até agora, mas as investigações seguem para identificar e prender os autores. O caso foi registrado pelo 89º DP como roubo e extorsão.