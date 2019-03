‘Muleta’ da PF pega 50 quilos de maconha enterrada na zona rural da Paraíba

A Polícia Federal da Paraíba deflagrou na manhã desta quinta-feira, 28, a Operação Muleta, com objetivo de combater o tráfico de entorpecentes na zona rural de São Sebastião de Lagoa de Roça, a 107 km de João Pessoa.

Cerca de 25 policiais, com apoio do 15º Batalhão da Polícia Militar, cumpriram um mandado de busca e apreensão. Os agentes encontraram cerca de 50 quilos de maconha prensada e em sacos escondida em dois barris enterrados no local, além, de uma arma de fogo e um documento de identidade.

A ação de hoje é desdobramento de uma investigação que resultou na prisão de dois homens e na apreensão de 30 quilos de maconha e armas, no último dia 19, em João Pessoa.

Segundo a PF, os investigados responderão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. A pena poderá chegar a 25 anos de reclusão.