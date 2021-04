MPs abrem operação contra grupo investigado por transmitir HIV intencionalmente

Identificação foi possível a partir de dados encaminhados pelo grupo que controla o WhatsApp após ordem judicial - Foto: Pixabay

Os Ministérios Públicos de São Paulo e do Rio de Janeiro abriram nesta quarta-feira, 7, a Operação Antivírus contra uma organização criminosa suspeita de transmitir intencionalmente o vírus HIV. Com apoio da Polícia Militar, os promotores cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em municípios paulistas e na cidade do Rio de Janeiro.

“O Clube do Carimbo chegou a contar com mais de 120 integrantes em pelo menos, quatro Estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco)”, afirma o MP de São Paulo. Os investigadores chegaram a 12 integrantes do grupo, que são alvos da operação aberta nesta quarta. A identificação foi possível a partir de dados encaminhados pelo grupo que controla o WhatsApp após ordem judicial.

O material apreendido, incluindo os aparelhos celulares dos investigados, será, agora, submetido à perícia para aprofundar a investigação sobre a exata dimensão do “Clube do Carimbo”.

A investigação, tocada em conjunto pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo CyberGaeco, identificou centenas de pessoas reunidas em grupo no WhatsApp, chamado “Clube do Carimbo”, para estimular a transmissão intencional do vírus a terceiros. Entre as estratégias sugeridas estavam a danificação de preservativos usados nas relações sexuais e a omissão da condição de portadores do vírus, segundo informou a Promotoria.