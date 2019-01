MPL faz novo ato contra aumento da tarifa no centro de São Paulo

A primeira manifestação do Movimento Passe Livre (MPL) depois do decreto assinado pelo governador João Doria (PSDB) proibindo o uso de máscaras ou de qualquer outra forma de cobrir o rosto está prevista para começar por volta das 18 horas, na Praça da Sé, no centro de São Paulo.

Até as 17h30, um grupo ainda pequeno estava concentrado na escadaria da Catedral. O MPL voltou às ruas para protestar contra o aumento de R$ 0,30 nos transportes públicos. Mais cedo, em coletiva organizada pelo próprio movimento, coordenadores do grupo declararam que o movimento também está nas ruas contra a reorganização das linhas de ônibus que, segundo o MPL, vai tirar coletivos e dificultar a vida dos trabalhadores.

Mediadores da Polícia Militar já comunicaram aos coordenadores do MPL que, de acordo com o decreto assinado no último sábado, não será permitido o uso de máscaras ou qualquer outra cobertura no rosto. Os coordenadores do MPL consideram o decreto “inconstitucional” e uma forma de “proibir qualquer manifestação de rua”. O MPL não vai reprimir manifestantes que cobrirem o rosto.

Os policias já recolheram ao menos uma máscara de gás que estava com um manifestante. A máscara será retida em uma das bases policiais e poderá ser retirada nesta quarta-feira. Sobre máscaras usadas pelos repórteres para acompanharem o protesto, a polícia esclareceu que serão detidos apenas os mascarados que estiverem participando da manifestação. Os repórteres identificados poderão usá-las em caso de alguma eventualidade.

Por volta das 1730, representantes do movimento ainda discutiam o trajeto que será percorrido pela manifestação.