Movimento propõe cápsula do tempo pela limpeza do Rio Pinheiros

Quem vê o Rio Pinheiros hoje – sujo e fedorento – mal consegue acreditar que um dia ele já foi limpo. Menos ainda que voltará a ser. Mas, neste sábado, 9, paulistanos poderão fazer esse exercício de imaginação. O movimento #Volta Pinheiros, em parceria com o Instituto Limpa Brasil, propõe uma série de atividades sobre o curso d’água, um dos símbolos da cidade de São Paulo.

“Acabamos empurrando as mazelas para uma área em que não se vê mais. O que eu acho que aconteceu com o Pinheiros é que vemos, mas não enxergamos. Como queremos ser a cidade mais avançada da América Latina com um esgoto correndo no meio?”, indaga Marcelo Reis, copresidente de uma agência de propaganda no Brasil e criador do movimento #VoltaPinheiros.

Neste sábado, 9, o movimento #VoltaPinheiros, em parceria com o Instituto Limpa Brasil, promoverá atividades de sensibilização sobre a situação do rio com cerca de 300 estudantes de escolas públicas e particulares e a comunidade local no Parque do Povo, em Pinheiros, na zona oeste da cidade. A partir das 8h30, os estudantes e frequentadores do parque participarão de orientações sobre como coletar os resíduos.

Os jovens também representarão pré-candidatos ao governo do Estado e autoridades e segurarão cartazes com a “provável futura desculpa” sobre por que ainda não colocaram a revitalização do Rio Pinheiros em pauta. “Vamos brincar com os presentes e as crianças e discutir essas desculpas que são dadas eternamente”, diz Reis.

Os estudantes ainda depositarão em uma cápsula do tempo respostas à pergunta: “Qual a notícia esperam ler sobre o Rio Pinheiros em 13 de junho de 2020?”. O objeto será enterrado no Parque do Povo, onde ficará sinalizado até a data prevista de retirada, daqui a dois anos. “Queremos fazer com que as pessoas percebam que (a revitalização do rio) é um legado, traz dinheiro, emprego, lazer, educação, qualidade de vida, saúde. Não podemos lidar como uma fossa que a gente finge que não vê”, diz Reis.

A partir deste sábado, o movimento #VoltaPinheiros também faz uma ação em parceria com o aplicativo Waze. Ao longo da próxima semana, a plataforma mostrará a quem trafega pela Marginal frases de alerta sobre a situação do rio. Os anúncios mudarão de acordo com o clima e o horário do dia. A ideia é mostrar que o rio só é azul no mapa.

Serviço:

Data: 9/6/2018

Horário: a partir das 8h30

Local: Parque do Povo (entrada pelo portão 1). Avenida Henrique Chamma, 420