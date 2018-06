Motoristas e cobradores do Rio fazem paralisação nesta segunda-feira

O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de ônibus do Rio de Janeiro (Sintraturb-Rio) realiza paralisação nesta segunda-feira, dia 11. A categoria reivindica reajuste salarial, plano de saúde, vale-alimentação, vale-refeição, e fim de dupla função.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio afirma que o sistema de ônibus da capital fluminense será afetado e recomenda que os usuários se desloquem por trens, metrô, barcas ou VLT.

A Prefeitura do Rio afirma que já acionou plano de contingência para monitorar os serviços prestados pelos consórcios e aplicará sanções em casos de irregularidades. Além disso, a Secretaria de Transportes também garantiu que acompanhará o posicionamento da Justiça do Trabalho sobre a legalidade da greve – e acolhimento de eventuais liminares para garantir a prestação do serviço.

A Supervia, empresa que administra a malha ferroviária do Rio, informa que está monitorando o aumento da demanda de usuários por conta da paralisação e reforçará a operação se for necessário.