Motoristas e cobradores de ônibus começam a se vacinar em 18 de maio

O governador João Doria (PSDB) marcou para o dia 18 de maio o início da vacinação contra o coronavírus (Covid-19) para motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais. Ele anunciou a novidade nesta terça-feira (20), no Palácio dos Bandeirantes.

A expectativa é imunizar 165 mil pessoas nessa etapa. Ainda segundo Doria, profissionais dos sistemas metroviário e ferroviário começam a ser vacinados em 11 de maio. Há 10 mil paulistas nesse grupo.

No dia anterior, o Estado começa a vacinar pessoas com síndrome de Down, pacientes renais em diálise e transplantados imunossuprimidos, que totalizam 120 mil paulistas.

Doria também antecipou para esta sexta-feira o início da imunização de idosos com 64 anos, que seriam vacinados a partir do dia 29 de abril. No caso das pessoas com 63 anos, a programação continua marcada para começar no dia 29.

São Paulo acaba de atualizar o cronograma de vacinação, com antecipação de datas e inclusão de pessoas com Síndrome de Down, pacientes renais, transplantados, metroviários e ferroviários e motoristas e cobradores de ônibus.



Na RPT (Região do Polo Têxtil), as prefeituras costumam confirmar dadas somente quando recebem as doses destinadas para os respectivos grupos.