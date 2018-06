Motoristas de ônibus do Rio desistem de paralisação

Os motoristas e cobradores de ônibus do município do Rio de Janeiro decidiram nesta terça-feira, 12, não retomar a greve que foi iniciada à 0h de segunda-feira, 11, e interrompida à 0h de terça. O sindicato da categoria vai tentar suspender uma ordem judicial que permite que motoristas atuem também como cobradores. O objetivo é proibir que as empresas obriguem o mesmo funcionário a realizar as duas funções.

Em assembleia na noite desta terça-feira, na sede do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio de Janeiro (Sintraturb-Rio), o presidente da entidade, Sebastião José, afirmou que ainda nesta semana vai entrar na Justiça para tentar derrubar uma liminar obtida pelo Rio Ônibus (sindicato patronal) que proíbe a regulamentação de uma lei municipal que determina o fim da dupla função.

Para o presidente da entidade, a categoria saiu vitoriosa com a aprovação do aumento de 7% nos salários, o maior já conseguido esse ano por uma entidade sindical, reajuste de 50% na cesta básica e a implantação da biometria nas empresas, o que deve regularizar o controle de horas extras.