Motociclista morre após colidir com ônibus em Carapicuíba, na Grande SP

Um ônibus pegou fogo nesta segunda-feira, 8, após um acidente de trânsito com uma moto em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. O Corpo de Bombeiros informou que o motociclista morreu. O condutor da moto colidiu com o ônibus. Após o impacto, o coletivo acabou batendo em um poste e entrou em chamas.

O motociclista chegou a ser socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após uma parada cardiorrespiratória, mas não resistiu.

A ocorrência foi registrada por volta das 5h40 e as chamas foram extintas pelos bombeiros cerca de uma hora depois. Sete viaturas foram encaminhadas ao local do incêndio, na Avenida Marginal do Ribeirão.