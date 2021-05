Cotidiano Mortos por covid-19 passam de 50 mil no Estado do Rio

O Estado do Rio de Janeiro superou nesta quinta-feira, 27, o número de 50 mil mortos por covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. Com as 226 mortes registradas nas últimas 24 horas, o total de mortos chegou a 50.125, segundo boletim divulgado às 17 horas pela secretaria estadual de Saúde.

O total de casos, somados os 2.964 das últimas 24 horas, chegou a 855.244.

O recorde de mortes em 24 horas é de 446, registradas em 17 de abril.

O recorde de novos casos nesse mesmo intervalo é de 9.185, registrados em 6 de maio.

A capital concentra tanto o maior número de mortes (26.185) como o maior número de casos no Estado (320.393).