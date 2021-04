Cotidiano Mortes por covid-19 no Estado do Rio atingem pico de 10 meses pelo 2º dia seguido

O Estado do Rio de Janeiro registrou 295 mortes por covid-19 e 3.121 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quarta-feira, 31, pela Secretaria Estadual de Saúde.

Esse é o terceiro maior número de mortes em 24 horas desde o início da pandemia, em março de 2020, e o maior número registrado em quase dez meses, um dia após outro registro nesses mesmos termos.

O recorde de mortes foi registrado em 3 de junho de 2020, quando 324 vítimas da doença morreram.

No dia seguinte, 4 de junho, o registro indicou 317 mortes, o segundo maior número até hoje. Na terça-feira, 30 de março, foram registradas 283 mortes, e um dia depois esse número diário aumentou em mais 12 casos.

Até agora, 36.727 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 647.875 casos da doença.

A capital concentra tanto o maior número de mortes (20.441) como o maior número de casos no Estado (226.669).