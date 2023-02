Morre ‘Super Chico’, criança com Down que viralizou ao vencer a Covid duas vezes

História de vida do garoto foi compartilhada em milhares de imagens no Instagram com seus mais de 280 mil seguidores

Morreu nesta segunda-feira, 6, o garoto Francisco Guedes Bombini, conhecido como “Super Chico” nas redes sociais. O menino nasceu com Síndrome de Down e também tinha outros problemas de saúde. Depois de toda sua luta de vida e de vencer a covid-19 duas vezes, publicações do pequeno feitas pela mãe, Daniela Guedes Bombini, viralizaram pela internet. Nas fotos e nos vídeos, ele sempre aparecia sorridente e encantador.

“Chico me contava tudo! Ele não falava, mas ao mesmo tempo falava muito! E pelos cotovelos ainda! Vira e mexe eu passava e ele estava resmungando e virava, me olhava e sorria! O sorriso mais puro de todo o universo. Tenho certo pra mim que todos temos uma missão nessa vida e a do Chico foi a de plantar sementes de amor no coração das pessoas”, publicou a mãe.

“Papai do céu, hozi eu fizi uma pessoa solí, quedita? Masi uma!”, postou Daniela, em uma linguagem como se fosse o Chico falando. “E descobri que era a Deus que ele se reportava! Todo santo dia, a todo minuto”, completou ela.

Antes de ser vacinado contra a covid, o menino se infectou com o novo coronavírus duas vezes. Na primeira ocasião, em julho de 2020, ele ficou internado por quase duas semanas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em um dos posts, que viralizou sobre a história do pequeno, ele foi aplaudido pela equipe de profissionais ao deixar o hospital. Em dezembro de 2021, mais uma vez foi infectado. Superou novamente a doença e teve alta no mesmo mês.

O pequeno nasceu prematuro no dia 6 de outubro de 2016. Ficou seis meses internado. Ao longo da vida, ele realizou ao menos sete cirurgias em razão de problemas cardíacos e renais. Também teve uma displasia pulmonar, por ter ficado entubado. Em muitas imagens, ele aparece usando oxigênio, pois dependia do auxílio de respiração diariamente.

A mãe do garoto sempre publicou fotos e vídeos dele em um perfil no Instagram, que tem mais de 280 mil seguidores e 7.293 publicações. Em cada postagem, Daniela citava o momento descontraído, assim como o look do garoto do dia.

“Vocês transformaram a vida de Chico aqui na terra na aventura mais linda que ele poderia viver. Um beijo cheio de carinho e amor”, diz Giuliana Girardi, em resposta abaixo do post da mãe do “Super Chico”.

Outros internautas prestaram homenagens de agradecimento. “Chico, obrigada por dividir conosco tanta força e amor”, afirmou Karen Barros.