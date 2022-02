Morre João Carlos di Genio, fundador do grupo Unip/Objetivo

Morreu neste sábado, 12, João Carlos Di Genio, fundador do grupo Unip/Objetivo, aos 82 anos, de causas naturais. Ele deixa esposa e três filhos.

Di Genio passou em 1º lugar em medicina, em duas universidades, em 1961. Ainda estudante passou a dar aulas de física em curso preparatório para os vestibulares de medicina (CESCEM).

Em 1965, ele e alguns professores e colegas de faculdade de Medicina da USP decidiram abrir o próprio curso e deram o nome de Objetivo. Di Genio formou-se médico, mas escolheu continuar como professor.

Em 1971 abriu o Colégio Objetivo e no ano seguinte as faculdades Objetivo que se transformaram, em 1988, na Universidade Paulista-UNIP.

Por ser portador de elevado QI, sempre se preocupou em cuidar das crianças superdotadas e/ou altamente habilidosas. Dizia que a inteligência e os talentos deveriam ser tratados como a riqueza de um país.

Di Genio deu suporte e cuidou de crianças portadoras de variadas síndromes, que estudavam com os demais alunos. Ele sempre se empenhou para que as clínicas psicológicas da UNIP oferecessem todo o suporte e todo o atendimento a essas crianças tão especiais.

Nas décadas de 1970 e 1980, Di Genio criou um Centro de Pesquisa e Tecnologia (CPT) e o Programa Objetivo de Incentivo ao Talento (POIT), com cursos de robótica, arte, criatividade, para crianças. Criou o Teatro-laboratório, que unia palco, tecnologia, arte e ciência.

Na década de 1980, abriu escolas em plena natureza, uma em Angra dos Reis-RJ (Escola do Mar); outra às margens do Rio Negro, no Amazonas, (Escola da Natureza); e outra no Lago Paranoá, em Brasília-DF. Os alunos passavam dias em barcos-laboratórios e andando em meio à natureza, para realizar pesquisas.

Di Genio, em 1972, criou um festival de música (FICO), que dura 50 anos e projetou muitos artistas hoje consagrados.

No início de 1990, ofereceu aulas por satélite a estudantes de todo o Brasil. Aulas por telefone, via ondas de rádio e pela internet foram recursos de ensino a distância utilizados pelo Objetivo desde a década de 1980. Em 2009, nasceu o Colégio Objetivo Integrado e, neste ano de 2022, a Unip abriu o Curso de Medicina.