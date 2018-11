Morre 4º paciente após transferência devido a incêndio em hospital do Rio

Um quarto paciente morreu após transferência em decorrência de um incêndio na tarde deste sábado, 3, na Coordenação de Emergência Regional (CER), que fica na entrada do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

A morte de três pacientes em estado grave em decorrência da transferência para o Hospital Municipal Lourenço Jorge já tinha sido divulgada no sábado, mas a Prefeitura informou neste domingo, 4, que mais um paciente faleceu após ser transferido para outra unidade da rede municipal.

O CER concentrava a triagem dos pacientes, antes que fossem encaminhados para a unidade hospitalar. O incêndio aconteceu no segundo andar do prédio, onde fica o refeitório e os dormitórios da equipe que trabalha no hospital.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou nota de pesar. A Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente (Seconserma) informou que realizaria até esta segunda-feira o enterro das vítimas, sem custos para as famílias.

Segundo informações da Prefeitura do Rio, equipes de assistentes sociais e uma psicóloga estão assistindo pacientes e parentes de afetados pelo incêndio. Técnicos da Defesa Civil isolaram a área para apurar as causas do fogo.