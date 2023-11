Moradores de bairros de São Paulo permanecem sem energia há mais de 15 horas após fortes chuvas

Moradores de bairros de São Paulo permanecem sem energia, após danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a capital paulista na tarde de sexta-feira, 3. Há relatos de imóveis no Morumbi, City América e Vila Romana que estão desde as 16 horas sem luz, ou seja, há mais de 15 horas.

Segundo a Enel Distribuição São Paulo, as regiões mais afetadas foram as zonas sul e oeste da cidade, embora também haja relatos de falta de energia nas zonas leste e norte na noite de sexta. Veja abaixo na íntegra a nota da Enel.

Na Rua Crítios, no Morumbi, na zona sul, a luz acabou por volta das 16 horas de sexta. Moradores se queixam da demora no atendimento para a resolução do problema, assim como dificuldade no atendimento.

Na Vila Romana, na zona oeste, também há locais sem energia. Morador da Rua Jaricunas, Sérgio Luís Petrasso também cobra estimativa para a energia se restabelecida. Segundo ele, os telefones da concessionária não estão funcionado nem serviço de SMS e atendimento por WhatsApp. “A energia nos arredores foi reestabelecida, mas a Rua Jaricunas continua sem luz”, afirma ele.

As fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram grande parte do Estado de São Paulo na sexta-feira também deixaram ao menos seis pessoas mortas. Em Osasco, na Grande São Paulo, duas árvores caíram sobre um muro na Avenida Luiz Rink, atingindo um veículo e matando uma pessoa que estava no interior do automóvel, de acordo com a Defesa Civil.

Nas redes sociais, também há críticas em relação a demora no serviço ser restabelecido. Muitos cobram prazo para concessionária para que a problema seja solucionado.

São 12h sem energia elétrica e sem NENHUMA satisfação ou previsão. E agora eu torço só para não virar 24h é um absurdo para uma das maiores potências da América Latina, obrigada Enel, a privatização é realmente excelente!

Aqui sem luz desde 16h e até agora nada…





Vários ônibus elétricos abandonados pela rua, e indo para mais de 12 horas sem energia e a @EnelClientesBR @EnelBrasil nada de um prazo ou satisfação… Parabéns dona Enel.





Veja na íntegra a resposta da Enel:





“A Enel Distribuição São Paulo informa que as fortes chuvas, acompanhadas de rajadas de vento de até 100 km/h, que atingiram a área de concessão nesta sexta-feira (3) provocaram quedas de árvores e galhos sobre a rede elétrica, danificando trechos inteiros da rede de distribuição em diversos pontos. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados mais de 874 chamados para quedas de árvores. A companhia reforçou as equipes em campo, nos canais de atendimento e no centro de controle e está trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o fornecimento de energia para todos. Informa ainda que as regiões mais afetadas foram as zona Sul e Oeste e está avaliando a extensão dos danos causados. Devido a complexidade do reparo e a necessidade de reconstrução de trechos da rede, em alguns casos, o restabelecimento da energia pode levar mais tempo”.