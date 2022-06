Modelo de ensino em tempo integral é ampliado em SP e chega a 464 municípios

São Paulo passou a investir recentemente mais em escolas estaduais em tempo integral, com rápido crescimento. Em 2018, havia 364, em 140 cidades, hoje são 2.050, em 464. Isso equivale a 40% das unidades de ensino fundamental 2 (6.º ao 9.º ano) e das de médio. A maioria dos investimentos para a expansão vem do próprio Estado, sem ajuda do Ministério da Educação.

O plano, anunciado pelo então governador João Doria, prevê chegar a 3 mil escolas em 2023 e é também um dos trunfos para a campanha de Rodrigo Garcia (PSDB). O programa tem escolas de 7 e de 9 horas de funcionamento, com pagamento de R$ 2 mil a mais para os professores, e currículo com práticas experimentais, projeto de vida e tutoria. As escolas decidem se aderem ou não.

A política cresceu no Estado quando Rossieli Soares se tornou secretário (2019 a 2022). Ele também estava no MEC em 2016, quando o governo federal criou o programa nacional. Rossieli é pré-candidato a deputado federal pelo PSDB e tem defendido essa bandeira.

O Sindicato dos Professores (Apeoesp) critica a política em São Paulo, alegando que falta estrutura. Em nota, diz que o projeto é “eleitoreiro, implementado de forma autoritária, sem diálogo, sem respeitar a vontade da comunidade” e que ao se tornar integral a escola “está de fato expulsando os estudantes que trabalham ou que realizam outros cursos e atividades”.

O governo informou que a mudança ocorre depois de “consulta democrática com participação de toda comunidade escolar”. A presidente da Apeoesp, Maria Izabel Noronha, é pré-candidata a deputada estadual pelo PT.

“Quem segurou o tempo integral nos últimos anos foi o terceiro setor, que faz formação de professores, tem consultores”, diz a secretária de Educação de Goiás, Fátima Gavioli.

O Estado aumentou de 96 para 240, entre 2019 e 2022, o total de escolas do modelo, com pouca ajuda do MEC.

“Precisamos segurar o bom professor”, diz ela, que paga R$ 2.500 a mais para docentes do integral. Fátima defende que a mudança comece cedo. “O menino que vem desde o 8.º ano no integral já é mais autônomo, tem o sonho da universidade. Muitos que têm a oportunidade só no ensino médio acham que trabalhar é mais importante.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.