Missão da SpaceX que levará astronautas para 'caminhada espacial' é novamente adiada - O Liberal

A missão Polaris Dawn, da SpaceX, prevista para ser lançada na madrugada desta segunda-feira, 9, foi adiada mais uma vez. O novo lançamento está previsto para a madrugada de terça-feira, 10.

A mudança foi anunciada na página da SpaceX nas redes sociais. Segundo a empresa, o clima está “40% favorável para a decolagem” e as condições nos possíveis locais de amerissagem para o retorno da nave à Terra ainda estavam sendo observadas.

O horário inicialmente previsto para a missão, 4h38 no horário de Brasília, se manteve. Segundo a empresa de Elon Musk, outros dois horários podem ser usados: 6h23 e 8h09, também horário de Brasília. Se ainda assim algo impedir o lançamento, uma nova tentativa pode ser realizada na quarta-feira, 11, nos mesmos horários.

A missão Polaris Dawn tinha lançamento previsto para 27 de agosto, mas foi adiada devido a problemas técnicos. No dia seguinte, condições meteorológicas adversas impediram o lançamento. Inicialmente programada para 2022, a missão foi adiada de novembro para dezembro daquele ano. Novos adiamentos ocorreram em março de 2023 e abril de 2024. Já em agosto, mais três prorrogações, culminando com o adiamento desta segunda-feira.

O objetivo final do Programa Polaris é validar a tecnologia da Space X para poder levar civis até o espaço. A missão conta com trajes especiais, recursos inéditos de suporte à vida, pesquisas médicas sobre altitude e teste de conexão de internet no espaço.

Será a primeira vez, desde a era Apollo, em 1970, que seres humanos estarão tão distantes da Terra, há cerca de 1,4 mil quilômetros. Além disso, a Space X se tornará a primeira empresa privada a realizar uma caminhada espacial – com a cápsula Dragon totalmente despressurizada -, o que está sendo considerado como uma revolução para o turismo espacial.

Junto a Space X, liderada por Elon Musk, o bilionário Jared Isaacman, que é piloto e astronauta, está por trás do financiamento do Programa Polaris Dawn. A tripulação terá, além de Isaacman, Scott “Kidd” Poteet, tenente-coronel da reserva da Força Aérea americana, a engenheira Sarah Gillis e a médica Anna Menon. Sarah e Anna serão as primeiras funcionárias da empresa de Musk a viajar para o Espaço.