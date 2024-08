Miss São Paulo: polícia abre inquérito para investigar ataques racistas

A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para apurar supostos comentários de conteúdo racista contra a modelo e atriz Milla Vieira, vencedora do concurso de Miss Universe São Paulo. Ao anunciar a conquista do título no Instagram, Milla recebeu mensagens agressivas, que questionavam sua beleza e insinuavam que a sua coroação teria sido estabelecida por meio de cotas raciais. A Meta, empresa que detém o domínio do Instagram, diz que não comenta casos específicos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), a polícia “está ciente dos fatos divulgados” e o inquérito instaurado vai checar os crimes de injúria racial e racismo. A investigação será conduzida pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em reação às agressões sofridas, Milla Vieira afirmou que os autores dos comentários não ficariam impunes. “Por que tanto incômodo? Por que tanto ódio? Internet não é terra sem leis, e os responsáveis serão sim penalizados. Aqui a ‘cultura do hate’ não se perpetuará”, disse a modelo.

Muitos usuários saíram em defesa de Milla e apoiaram a sua coroação. A organização do Miss Universe São Paulo também se manifestou a favor da vencedora e defendeu a legitimidade do concurso e dos critérios de avaliação que premiou a modelo, representante da cidade de São Bernardo do Campo.

Em comunicado oficial, os organizadores classificaram os ataques como “atrocidades”. “Estamos profundamente chocados e entristecidos com os ataques racistas direcionados à nossa Miss. Milla foi eleita por mérito, seguindo os padrões rigorosos do concurso, e sua vitória é inquestionável”, se manifestaram na nota.

O CEO e presidente da Organização do Miss Brasil, Gerson Antonelli, afirmou que se sentiu indignado com as “pessoas que usam as redes sociais para cometer crimes”, como o racismo.

“Na organização do Miss Universe Brasil e Miss Universe Organization não existe espaço para esse tipo de pessoa. Não admitimos qualquer forma de preconceito. Portanto, aos ‘criminosos’, podem ter certeza que estamos anotando tudo e vocês serão punidos”, escreveu Antonelli em nota.

Quem é Milla Vieira?

A ganhadora do concurso Miss Universe 2024 tem 33 anos e é a caçula de quatro irmãos: Ângela, Angélica e Adriano. Milla ganhou seu primeiro título em 2014, no Miss Supranational, representando a Bahia. O Miss Supranational é um concurso de nível nacional.

Desde o título no concurso de 2014, Milla Vieira também trabalha como modelo, atriz e apresentadora, em carreira nacional e internacional.

Sobre sua missão como modelo, Milla comentou em suas redes sociais durante sua apresentação para o concurso que espera que sua história “possa inspirar o máximo de pessoas possível”.