Ministros visitarão Bolsonaro na quinta para tratar de Brumadinho, diz Mourão

O vice-presidente da República Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira, 30, que os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, deverão visitar o presidente Jair Bolsonaro em São Paulo nesta quinta, 31, para tratar sobre o desastre ocorrido em Brumadinho (MG) após o rompimento de uma barragem da mineradora Vale.

De acordo com Mourão, Bolsonaro já deixou a UTI. O vice afirmou que a conversa dos ministros deverá ser breve porque o presidente ainda se recupera da cirurgia a que foi submetido na segunda, 28, para a retirada da bolsa de colostomia que estava usando desde que levou uma facada em um ato de campanha no ano passado. A reunião será realizada na sala preparada especialmente para Bolsonaro despachar no Hospital Albert Einstein.

O vice-presidente disse que ainda não conversou com Bolsonaro porque ele ainda não pode falar. “Mandei uma mensagem para ele com os últimos dados a respeito de Brumadinho e amanhã os três ministros que estão envolvidos mais com esse assunto devem ir para São Paulo para uma breve conversa com ele. Até porque a recomendação e os pedidos da família é de visitas só após segunda-feira”, comentou.

Nordeste

Mais cedo, Mourão se reuniu com Canuto na Vice-Presidência. De acordo com ele, o assunto da reunião foi a discussão sobre o que será apresentado para o próximo plano plurianual em relação ao desenvolvimento regional do Nordeste. “É algo que nos preocupa bastante”, disse.