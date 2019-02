Ministro Dias Toffoli lamenta em nota morte do jornalista Ricardo Boechat

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, divulgou na tarde desta segunda-feira, 11, nota em que lamenta a morte do jornalista Ricardo Boechat, vítima de acidente aéreo. Boechat estava em um helicóptero que caiu no quilômetro 7 do Rodoanel, próximo ao acesso à Rodovia Anhanguera, próximo a chegada a São Paulo, em cima de um caminhão.

“A imprensa e a sociedade brasileira estão em luto pela perda desse excelente profissional que com dinamismo e versatilidade levava a notícia aos públicos mais diversos, seja para quem o lia na coluna da revista IstoÉ, seja para quem o ouvia na rádio ou o assistia nos telejornais da Band”, escreveu Toffoli.

“Presto minhas sinceras condolências à família, aos amigos e às empresas para as quais trabalhou ao longo de quase meio século de jornalismo”, disse o presidente do Supremo na nota.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu em cima de um caminhão que trafegava pela via, no sentido interior, próximo à praça do pedágio.