Ministro da Saúde anuncia programa nacional de testagem para Covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou neste sábado (14), em Brasília, um plano nacional de testagem para o novo coronavírus (Covid-19). O anúncio foi feito em pronunciamento à imprensa, após a terceira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia, no Palácio do Planalto. Ainda não há data para início do programa.

Segundo Queiroga, os testes foram produzidos pela Fiocruz. O objetivo é conseguir identificar os casos positivos e seus contactantes para que se possa adotar uma política mais efetiva de quarentena para os indivíduos afetados pela Covid-19 e, assim, reduzir a transmissão da doença, afirmou o ministro. Ele explicou que o programa usará testes antígenos para detecção do vírus, que têm resultados mais rápidos do que o teste RT-PCR.

O teste de antígeno é um exame imunológico rápido, que avalia a proteína viral do SARS-CoV-2 no organismo. O resultado demora, em média, 30 minutos e pode diagnosticar a infecção viral atual, mas não detecta os anticorpos adquiridos. A utilização desse teste é indicada nos primeiros 7 dias de sintomas, com sensibilidade mais elevada do primeiro até o terceiro dia de sintomas. O teste é coletado diretamente com amostras de swab (cotonete) de nasofaringe.

Queiroga também reiterou as recomendações de uso de máscaras e do distanciamento social – chamadas de medidas não farmacológicas.