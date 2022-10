Ministro da Noruega diz que país retornará ao Fundo Amazônia após vitória de Lula

A Noruega irá retomar o envio de recursos para o Fundo Amazônia e voltar a apoiar o Brasil no combate ao desmatamento, na esteira da nomeação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente eleito da República para um terceiro mandato. “O presidente eleito Lula defendeu a proteção da Amazônia e de seu povo durante toda a sua campanha, bem como em seu discurso após o anúncio da vitória. A Noruega está ansiosa para revitalizar nossa extensa parceria climática e florestal com o Brasil”, escreveu o ministro para o Clima e Meio Ambiente do país nórdico, Espen Barth Eide.

Maior financiador do Fundo Amazônia, a Noruega travou seus repasses ao Brasil em 2019, em meio a discordâncias com o governo brasileiro comandado por Jair Bolsonaro sobre a gestão dos recursos.

À época, o ministro do Meio Ambiente era Ricardo Salles.