Ministro da Educação viaja para eventos da Unesco, OCDE e reuniões

O ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva, viaja para a Europa no período de 6 a 16 de setembro, conforme informações publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Primeiro, ele vai a Paris (França), onde participa do Fórum de Parceiros da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), além de visitas a escolas de ensino médio e de reuniões com autoridades locais e com representantes do Comitê de Políticas Educacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Depois, o ministro segue para Madri (Espanha), onde terá reuniões com autoridades locais para intercâmbio na área de políticas públicas de educação relativas à implantação de ensino em tempo integral e formação docente continuada.