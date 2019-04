Ministro da Educação diz que vai ao Congresso apresentar metas ‘agressivas’

No posto de ministro da Educação desde o início de abril, o economista Abraham Weintraub disse a jornalistas nesta quinta-feira, 25 que irá ao Congresso em maio para apresentar suas metas, que chamou de “agressivas”, ao Congresso Nacional. No dia 7 de maio, segundo o ministro, a Comissão de Educação do Senado irá recebê-lo e, no dia 15, será a vez do colegiado da Câmara voltado ao tema assistir à exposição do ministro. Abraham falou com a imprensa após reunião com Bolsonaro realizada no prédio do Ministério da Educação.

“A gente está colocando algumas metas agressivas. No dia 7 de maio eu vou ao Senado na comissão de educação. Essas metas vão ficar explicitadas. Seria até uma descortesia minha antecipar. Dia 15 vou fazer a mesma apresentação na comissão de Educação da Câmara”, disse o ministro, que ressaltou que o objetivo do governo é melhorar “tecnicamente” a educação brasileira, com ênfase na pré-escola e na educação básica.

“Hoje o Brasil gasta como países ricos e tem resultados como países pobres. É uma falta de respeito com quem paga mais caro o diesel, o pão, o leite, a gente não melhorar com o que a gente já recebe”, afirmou.

Sobre o ensino superior, Abraham comentou que é preciso melhorar a “performance” dos alunos para gerar mais empregabilidade e empreendedorismo no Brasil. “Nossos alunos no Brasil não têm o mesmo conhecimento técnico, de sair da faculdade, ter ideias, sacadas e montar pequenos negócios. A gente está trabalhando com uma série de ideias, planos, mas vocês vão ter que esperar um pouquinho”, concluiu.

Abraham ainda disse que o Brasil precisa focar no desenvolvimento técnico, e criticou o que chamou de “dogmas” em torno do debate sobre a educação no País. “Porque a gente não pode discutir as coisas aqui? É dogma?”, disse. Quando perguntado sobre que “coisas” não são debatidas, o ministro apontou para um mural com o rosto do educador Paulo Freire que fica em frente ao Ministério da Educação. “Aquele cara ali, o Paulo Freire, no mural… eu acho que é dogma, a gente não pode discutir, tudo que ele falou é certo?”, questionou.

Enem

Perguntado sobre a situação do Enem – a gráfica contratada para a impressão das provas declarou falência -, o ministro afirmou que “não tem alarme” e orientou aos alunos que continuem estudando para o exame, “porque a disputa é acirrada”. “Tribunal de Contas da União (TCU) teve postura muito compreensiva, colaborativa, e hoje acho que o Enem, assim como foi quando eu assumi, não representa uma ameaça, continuem estudando para o Exame, se preparem, porque a postura é acirrada”, afirmou.

O TCU autorizou o MEC a contratar uma nova empresa para imprimir as provas do Enem deste ano. A decisão permite a contratação de outra companhia melhor posicionada entre as demais participantes da licitação original.