Cotidiano Ministério das Mulheres faz parceria com Fiesp e empresas para combater violência de gênero

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse que tem feito parcerias com empresas e entidades, como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), por iniciativas de combate ao feminicídio e à violência de gênero. Uma das ações de mídia digital será no prédio da Fiesp na Avenida Paulista neste mês, lembrando o Agosto Lilás, campanha para enfrentamento à violência doméstica e contra a mulher.

De acordo com a ministra, a medida também prevê ações permanentes com esse objetivo. “A discussão que nós estamos fazendo com os empresários é, se você tem funcionários e funcionárias, um pode ser agressor e a outra pode ser vítima. Não tem como o empresário não debater isso”, afirmou.

Gonçalves disse estar tendo conversas ainda com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e empresas como Ambev, Coca-Cola, Petrobras, Caixa e o BNDES.

“A mulher que sofre violência, ela perde mais ou menos cinco dias de trabalho. Isso tem consequência para a empresa, prejudica o lucro”, completou.