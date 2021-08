Ministério da Saúde vai enviar 5% a mais de doses para o Rio

O Ministério da Saúde decidiu enviar 5% a mais de doses das vacinas contra a covid-19 para o Rio de Janeiro. O Estado tem registrado avanço de casos da variante Delta do novo coronavírus, que preocupa por sua maior transmissibilidade. A decisão foi divulgada neste sábado, 7, pelo ministro Marcelo Queiroga.

Em uma postagem no Twitter, Queiroga disse que a decisão foi tomada pela manhã. “Nesta semana, entregamos mais de 994,4 mil doses ao Estado do Rio de Janeiro. A última entrega foi realizada ontem (sexta-feira), com mais de 690 mil doses. Desde o início da campanha, já enviamos mais de 15 milhões de doses para o estado do RJ”, escreveu, marcando no post o prefeito Eduardo Paes (PSD).

A gestão de Paes tem criticado supostos atrasos no repasse das doses. Neste sábado, a prefeitura disse que o calendário de aplicação pode sofrer novos atrasos caso mais doses não sejam entregues rapidamente. “Estamos aguardando o envio hoje das doses de Coronavac e Pfizer já no estoque do Ministério da Saúde. Caso o envio não se confirme, teremos que suspender o avanço do calendário para aplicação de primeiras doses na próxima segunda-feira”, disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

O governo do Estado do Rio suspendeu as aulas presenciais na rede estadual na capital fluminense para a próxima semana devido a uma piora nos índices de transmissão da covid-19. Além da capital, outras 35 cidades do Estado não poderão oferecer ensino presencial pelo menos até a próxima sexta-feira.

A decisão de enviar mais doses ao Rio ocorre após apelo dos governadores. O Fórum de Governadores enviou ofício a Queiroga solicitando apoio ao combate à variante Delta do novo coronavírus. Os administradores estaduais colocam no documento uma preocupação com uma terceira onda da covid-19, impulsionada por essa variante. No documento, os governantes solicitaram vacinas adicionais ao Rio de Janeiro, um dos epicentros da disseminação da Delta.