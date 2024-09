Ministério da Saúde se reúne com governador de SP para debater ações contra fumaça no Estado - O Liberal

Cotidiano Ministério da Saúde se reúne com governador de SP para debater ações contra fumaça no Estado

As ministras da Saúde, Nísia Trindade, e do Meio Ambiente, Marina Silva, se reuniram nesta sexta-feira, 13, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas para discutir estratégias em relação aos danos provocados pela fumaça de queimadas que atingem o Estado.

Como forma de apoiar gestores locais a mitigar os danos provocados pelos eventos climáticos extremos e pelas queimadas, o Ministério da Saúde mobilizou as equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para ações de atendimento à população. Em uma das ações, técnicos da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde (SAES) foram a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para apoiar os gestores na construção de planos de ação.

“Iremos trabalhar junto com o Governo de São Paulo e com outros governos para ações mais estruturantes para o plano de adaptação, mitigação e mesmo de transformação”, destacou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, em nota.

Na próxima semana estão previstas, até o momento, a visita de equipes da Força Nacional do SUS aos Estados do Acre, Amazonas e Rondônia.